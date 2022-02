Bija pirmais pandēmijas vilnis, un es aizgāju no darba. Sēdēju mājās, ar draugu gatavojām ēst, un tad mēs izdomājām vienkārši kaut ko nofilmēt. Kāpēc tieši video par ēdienu? Tāpēc, ka pati sešus gadus strādāju restorānā un skatījos, kā taisa ēst. Mani tas vienmēr ir interesējis. Bērnībā es vienmēr skatījos, kā mamma gatavo ēst, no tā manī ir šī patika pret ēst gatavošanu.

Ir iespējams, bet, protams, nevar nopelnīt tik daudz, cik vēlētos. Daudzi uzņēmumi par sadarbībām ļoti negribīgi maksā, vēlas "izbraukt" ar visādiem barteriem. "TikTok" ir diezgan jauna platforma Latvijā. Piemēram, Latvijā vēl nav pieejama opcija, ka satura veidotājs saņem naudu no "TikTok" kompānijas - par videoklipa skatījumiem vai "patīk" atzīmēm. Atalgojumu iespējams saņemt tikai no reklāmām un sadarbībām.

Es iedvesmojos no citiem satura veidotājiem, kā arī no savas bērnības. Es atceros receptes, ko man gatavoja mamma vai omīte. Internetā, protams, arī smeļos iedvesmu, bet daudz ko pamainu, kas, manuprāt, varētu būt labāk. Dažreiz idejas pašas uzpeld, dažas idejas "pamet" mans draugs.

Dažreiz man patiešām apnīk filmēt, jo tas šķiet, kā darbs. Es to sāku kā jautru izklaidi, tad tas man vispār neprasīja laiku - nofilmē un gatavs. Tagad jāskatās, vai skaists kadrs, vai ir laba gaisma, lai viss ir skaisti, tāpēc tas aizņem diezgan daudz laika. Vienkārši jārēķinās, ka ejam strādāt, nevis baudīt ēdienu.

Es ar to nodarbojos visu cauru dienu. Paralēli "TikTok" satura veidošanai es nekur citur nestrādāju.

Jā, atpazīst. Vasarā it īpaši, jo zem ziemas drēbēm nevar atpazīt. Vasarā nāk fotografēties, sveicināties. Gandrīz katru dienu. It kā forši, it kā īsti ne. Man ir divējādas sajūtas. Esmu diezgan antisociāls cilvēks, man sākas stress, neliela panikas lēkme, kad ar mani runā svešinieki. Ir cilvēki, kuri vēršas pie manis ar pozitivitāti, ir cilvēki, kuri iet aiz muguras un murmina.