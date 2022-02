Katrā gadījumā viņiem ir gājis sliktāk nekā mums, līdz ar to no viņiem "mācīties" laikam nebūtu pareizi."

Igaunijas valdība ceturtdien, 3. februārī, lēmusi, ka no nākamās nedēļas bērniem pēc saskares ar Covid-19 inficētu personu nebūs jādodas pašizolācijā, bet no aiznākamās nedēļas tiks atcelti Covid-19 sertifikāti nepilngadīgajiem.

Proti, no pirmdienas, 7. februāra, tiks atcelta pašizolācijas prasība nepilngadīgajiem, kas skolā, bērnudārzā vai interešu izglītības nodarbībās nonākuši ciešā saskarē ar inficētām personām, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vakcinēti, ja vien viņiem nav Covid-19 simptomu.

No 7. februāra Igaunijā stāsies spēkā jauni ieceļošanas noteikumi, kuros ņemts vērā atjauninātais Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) riska izvērtējums, kas balstīts uz saslimstības, vakcinācijas un testēšanas līmeni katrā valstī. Tie attieksies uz ieceļošanu no Eiropas Savienības (ES) un Šengenas zonas valstīm, Lielbritānijas, Andoras, Monako, Sanmarīno un Vatikāna un vienīgi gadījumā, ja attiecīgajā valstī ir ļoti augsts inficēšanās līmenis.

Ieceļojot no šādām valstīm, personām vecumā no 12 gadiem, kas nav vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas, būs septiņas dienas jāpavada pašizolācijā. Iebraucējus no zemāka riska valstīm no pašizolācijas varēs atbrīvot negatīvs polimerāzes ķēdes reakcijas tests vai ātrais antigēnu tests, kas veikts attiecīgi 72 vai 24 stundas pirms ierašanās Igaunijā. Izņēmums paredzēts nepilngadīgajiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, - viņi drīkstēs piedalīties klātienes mācībās un nodarbībās.