"No 90. gadu uzkačātiem gladiatora tipa kultūristiem līdz heroīna elegancei." Ko vēlas sievietes?

"Es nekādā ziņā neredzu sevi ar īsāku vīrieti. Man pat nepatīk, cik stingra ir mana nostāja par to, un par nostāju to saukt arī negribu, jo nešķiet, ka, ieraugot kādu par sevi īsāku, uzreiz nolemju - nē, nebūs. Drīzāk es pat nepieļauju to pirmo domu, ka kaut kas varētu būt, ja vīrietis ir par mani īsāks. To, ka vīrietim jābūt garākam, var saukt par novecojušu uzskatu, jā, īpaši vērojot, kādi pāri šobrīd ir, piemēram, Holivudā, bet man tāpat šķiet, ka sieviete labāk jūtas, esot mazāka, smalkāka, īsāka par savu vīrieti - arī uz augstpapēžu kurpēm. Šķiet, ka tad esam aiz mūra," stāsta 23 gadus vecā Aleksandra (vārds mainīts).