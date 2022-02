Savākti vairāk nekā 11 000 paraksti iniciatīvai par Covid-19 sertifikātu atcelšanu

Iniciatīvu iesniedzis Mārtiņš Krusts, kurš norādīja, ka Latvijā ir ieviesta vakcinācijas sertifikātu politika, kas daļai uzņēmēju ļauj apkalpot tikai to sabiedrības daļu, kurai ir vakcinācijas sertifikāti.

"Vakcinācijas sertifikāts - jo īpaši ar derīguma termiņu - ir milzu slogs ekonomikai un sabiedrībai. Turklāt dati par saslimšanu ar SARS-CoV-2 starp tiem, kuriem ir un kuriem nav vakcinācijas sertifikāta, jau ilgāku laiku pārliecinoši uzrāda, ka "zaļās zonas" ar vakcinācijas sertifikātu no šā vīrusa nepasargā," uzsver Krusts.

Viņš akcentēja, ka Latvija, neņemot vērā šos datus, taisās sertifikātu sistēmu padarīt vēl stingrāku - ar sertifikāta derīguma termiņu -, kamēr citas valstis sāk pretēju virzību - uz vakcinācijas sertifikātu atcelšanu -, ieskaitot Izraēlu. Iniciatīvas autors pauda aicinājumu ieklausīties to valstu zinātniskajā diskusijā, kuras no sertifikātu politikas atsakās, un sekot to piemēram.