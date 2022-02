Saeimas komisija nenosauks politiķus, kuri būtu atbildīgi par kļūdām vakcīnu iepirkšanā

"Mana prognoze ir tāda, ka mēs pilnīgi noteikti iestrēgsim uzvārdos, pretrunās, un mans redzējums ir primāri šī gala ziņojuma noderība. Līdz ar to es uzskatu, ka sakarā ar nākamo soli par to, kuru politisko amatpersonu ir nosaucama, kā arī atsevišķi pamatojumi un argumentācija, visi deputāti to varēs pievienot šim gala ziņojumam, bet tādu kopēju kopsaucēju es, visticamāk, neredzu un līdz ar to no tā arī cieš viss ziņojums," skaidroja Kozlovskis. Šādai nostājai iebilda deputāts Valainis, norādot, ka viens no komisijas uzdevumiem esot tieši nosaukt konkrētas politiskās amatpersonas.