Sieviete tikai pēc vairākiem mēnešiem saņem atmuitotu sūtījumu

No pagājušā gada vasaras sūtījumi, kas saņemti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, jādeklarē muitā. Tam nevajadzētu būt pārāk grūti, bet kādai sievietei, kura saņēma paciņu no meitas Kanādā, to izdevās dabūt tikai pēc Latvijas Televīzijas raidījuma "4. studija" iesaistīšanas.