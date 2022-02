Sozinova lieta: vairākos procesos apsūdzības bijušajam Rīgas kriminālpolicijas šefam un viņa padotajiem

Bijušā Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes kriminālpolicijas šefa Andreja Sozinova aizturēšana pagājušā gada maijā bija būtisks notikums tiesībsargājošo iestāžu aprindās. Lai gan Sozinovs pusgadu iepriekš tika aizrotēts uz VP Zemgales reģiona pārvaldi, viņa pieredze un kontakti nebija zuduši, padarot viņu par vienu no ietekmīgākajiem policistiem valstī. Nu Sozinovs ir iesaistīts divos kriminālprocesos, vienā no kuriem viņam jau celta apsūdzība. Pie apsūdzībām ir tikuši arī citi Sozinova bijušie kolēģi no Rīgas reģiona policijas, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".