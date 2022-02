Mūziķu un citi kultūras darbinieki atklātā vēstulē aicina valdību atcelt ierobežojumus

Koncertaģentūras "L Tips Agency" vadītājs Gints Putniņš akcentēja, ka Covid-19 ierobežojumi, "mūžam mainīgie" noteikumi un "nekonsekvence" to pieņemšanā un piemērošanā vissmagāk skar tās nozares, kas tieši saistītas ar pakalpojumu sniegšanu publiskajā vidē - kultūras un izklaides pasākumi, koncerti, sporta notikumi, ēdināšana, viesmīlības bizness.

Pasākumu nozares Tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu pārstāvis Normunds Eilands savukārt norādīja uz to, ka sākumā Latvijā noteiktie ierobežojumi bija vismaz līdzīgi citur esošajiem. "Bet pilnīgi absurds ir kas cits: kamēr mūsu kaimiņi un nozares vissīvākie konkurenti lietuvieši un igauņi jau ir pieņēmuši lēmumu par ierobežojumu atcelšanu, tikmēr mēs zinām tikai to, ka "lemsim atkarībā no situācijas"," pauda Eilands.