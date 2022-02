Sniega un apledojuma dēļ daudzviet uz ceļiem braukšanas apstākļi joprojām apgrūtināti

Pilnībā ceļi tiek notīrīti tikai pēc snigšanas beigām, tas ir jāizdara trīs līdz 24 stundu laikā, atkarībā no ceļa uzturēšanas klases.

LVC vērš uzmanību, ka ziemā pastāvīgos laikapstākļos uz visiem valsts autoceļiem, neatkarīgi no uzturēšanas klases, ir pieļaujams sniegs - A klasē 1 centimetrs, B klasē 4 centimetri un C klasē 10 centimetri, atsevišķi aizputinājumi uz A klases līdz 12 centimetriem, B klases līdz 16 centimetriem, C klases līdz 20 centimetriem. D klases autoceļu tīrīšana divas reizes ziemā un E klases autoceļu tīrīšana reizi ziemā. D klasi nosaka autoceļiem, kuriem satiksmes intensitāte mazāka par 100 transportlīdzekļiem dienā.