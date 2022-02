"Prognoze varētu būt stipri laba." Infektoloģe par Covid-19 izplatību tuvākajā nākotnē

Ar to es gribu teikt, ka iepriekšējais vīrusa paveids delta ir daudz mazākam skaitam cilvēku, nekā bijis līdz šim.

Uz jautājumu, kā omikrons varētu izplatīties, eksperte sacīja: "Patiesībā tā teorija man ir drusku aizgūta no Latvijas virusologiem, un es viņiem piekrītu. Teorētiski vajadzētu būt tā, ka ar šo vīrusu inficēsies ļoti daudzi iedzīvotāji, tā ka šie cilvēki iegūs papildu imunitāti vai vienkārši imunitāti un līdz ar to tam vīrusam mūsu vidē vairs nebūs īsti kur ieperināties. Līdz ar to tā prognoze varētu būt stipri laba."