Aizvadītās nedēļas laikā visvairāk inficēto bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem

Tostarp aizvadītās nedēļas laikā visvairāk saslimušo - 12 444 jeb 20% - bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet 8423 jeb 14% bija bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Vienlaikus bērnu un jauniešu īpatsvars ar Covid-19 inficēto skaitā aizvadītajā nedēļā ir nedaudz samazinājies, jo nedēļu pirms tam tas veidoja 37% no visiem reģistrētajiem saslimušajiem.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 810 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 664 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 494 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.