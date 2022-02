Vienu vai divas potes pret koronavīrusu saņēmuši 49% jauniešu

Ministrijas rīcībā esošie dati uz 6.februāri liecina, ka no kopējā iedzīvotāju skaita konkrētajās vecuma grupās vienu vai divas potes ir saņēmuši 91% 18 gadus vecu jauniešu, 83% jauniešu vecumā no 19 līdz 24 gadiem, 75% jauniešu vecumā no 16 līdz 17 gadiem, 61% jauniešu vecumā no 12-15 gadiem un 5% 5-11 gadus vecu bērnu.