Bankas aplaupīšanas laikā Maskavas apgabala pilsētā Ivantejevkā pirmdien gāja bojā viens no noziedzniekiem, ziņo Krievijas medijs "Meduza".

Kā informēja policija, noziedznieki piepildījuši bankomātu ar degmaisījumu, plānojot to atvērt ar spridzināšanas palīdzību. Tomēr noziedznieku plāns nogājis greizi, un viens no viņiem miris notikuma vietā no sprādzienā gūtajiem ievainojumiem.