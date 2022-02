Covid-19 piemaksu atcelšana pēc pandēmijas radīs negatīvu attieksmi darbinieku vidū, prognozē Daugavpils slimnīcas vadītājs

Līdz ar to Semjonovs paredz, ka darbinieku dzīvē nekas nemainīsies - pacientiem tik un tā būs jāveic Covid-19 testi, tāpat būs jāievēro iekšējās drošības noteikumi. Arī ar pacientu plūsmas samazināšanos slimnīcas vadītājs tuvākajā laikā nerēķinās.

Semjonova ieskatā, viņa vadītajai iestādei, iespējams, pēc kāda laika būs jāsaskaras ar kolēģu atteikšanos no rotācijas un konkrētām dežūrām.

"Papildus finansējums ir viens no veidiem, kā motivēt kolēģus jeb lieku reizi uzņemt to vēl papildu noslodzi, ņemot vērā, ka mūsdienās arī noslodze nav tā viena slodze vai pusotra. (..)

Vienlaikus slimnīcas vadītājs norādīja, ka ir jāizvērtē, cik procentus no algas konkrētajā iestādē veido piemaksas. "Ja runa ir par to nodaļu, kas pamatā strādā ar Covid-19 pacientiem, tad tur puse no darba samaksas ir piemaksa," uzsvēra Semjonovs.