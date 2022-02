VIDEO ⟩ Jelgavā divi puiši ugunsgrēkā zaudē audžumammu un visu iedzīvi

Staņislavs un Māris kopā vēl ar vienu no saviem draugiem sestdienas agrā rītā pamanīja, ka kaimiņu māja deg ar atklātu liesmu. Vīrieši skrēja uz namu, jo zināja, ka tajā dzīvo sieviete un divi viņas audžubērni.

Viens no izglābtajiem zēniem stāvējis aiz degošajām durvīm, no ārpuses durvis nevarēja atvērt, tāpēc zēns norāva durvju rokturi un vīri dabūja viņu ārā no liesmojošās mājas.