Aizvadītās diennakts laikā Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits nedaudz sarucis

Pēc NVD datiem, 158 stacionētie Covid-19 pacienti ir vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem ir 132 stacionētie. Bērnu un jauniešu vecuma grupās, proti, vecumā līdz 19 gadiem ir kopumā 25 stacionēti Covid-19 pacienti, no kuriem vienam slimības gaita ir smaga.

Tikmēr vecumā no 30 līdz 39 gadiem ir kopumā 26 stacionētie, kamēr no 40 līdz 49 - 33. Vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 90 līdz 99 stacionēto ir attiecīgi 101 un 41 stacionētais, kas ir relatīvi mazāk nekā citās senioru vecuma grupās.