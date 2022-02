Deputāti pauž skepsi par Levita priekšlikumu atjaunot valsts ministru posteni

Savukārt sabiedriskās politikas centra "Providus" vadītāja, vadošā pētniece Iveta Kažoka pozitīvi novērtēja to, ka Levita grozījumi piedāvā risinājumu pārnozaru jautājumu skatīšanai. Lai risinājums būtu efektīvāks, skaidri jānosaka, ka par valsts ministra darbu politiski atbild Ministru prezidents, norādīja Kažoka.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane, Levits piedāvā atjaunot valsts ministru institūtu, jo uzskata, ka viena no pārvaldības problēmām Latvijā ir valsts mazspēja politiski pārzināt un efektīvi vadīt starpnozaru politikas jomas.

Valsts prezidents vērš uzmanību uz to, ka "vertikālā pārvaldībā katrs redz jautājumu no savas nozares perspektīvas, bet parasti nav spējīgs efektīvi novērtēt situāciju kopumā un to pienācīgi pārvaldīt. Tas prasa horizontālu politiku un starpnozaru sadarbību".