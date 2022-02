VIDEO ⟩ "Janvārī nesaņēmu ne centu no valsts." Ilggadējs ugunsdzēsējs sašutis par pensijas izmaksāšanu

"Viņi teica, ka informācijas noskaidošana var ievilkties no četriem mēnešiem līdz pat gadam. Pensiju man tagad neizmaksā. Prasīju kā, lai izdzīvoju? Teica, ja nevaru izdzīvot, lai eju uz domi un prasu pabalstu. Kamēr meita un dēls sūta naudu, varu iztikt. Janvārī nesaņēmu ne centu no valsts," saka Guntars.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Žanete Rācene komentē: "Mēs iesniegumus apstrādājam hronoliģskā secībā. Kad šim vīrietim uzdevām jautājumus par apdrošināšanas periodiem citās valstīs, viņš nevēlējās tos norādīt. Ieskicēja to, ka viņš neatceras un nevēlas sniegt šo informāciju. Kāpēc viņš to nevēlējās, grūti spriest. Līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks, lai pieprasītu informāciju no Lielbritānijas. Ja būtu zināms precīzs laiks, tas notiktu ātrāk."