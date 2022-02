Zodiaka zīmes, kurām ir tendence uz darbaholismu

Mežāzim patīk strādāt, un bieži viņš dara vairāk, nekā no viņa prasa. Šīs zīmes pārstāvji no rīta vienmēr pirmie atradīsies darbavietā un pēdējie no tās aizies. Bagātība un panākumi motivē Mežāzi daudz strādāt. Tā vien šķiet, ka Mežāži ir radīti no dzelzs, jo atvaļinājums viņiem nav nepieciešams.