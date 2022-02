"Vai kādam paliks labāk, ka tu lamājies ar šādiem komentāriem?" Tāda veida piebildes kā "tur taču var būt anoreksija ", kas izteiktas apvainojuma veidā, veicina to, ka reālie anoreksijas slimnieki nedodas pie ārsta, jo kaunas.

Var būt situācijas, kurās netīkamā komentāra autors pats personīgi pagātnē vai joprojām saskaras ar šo slimību vai ar anoreksiju ir saslimis kāds viņam tuvs cilvēks. Tas var būt viens no iemesliem saasinātai reakcijai attiecībā uz citiem, skaidro speciāliste.

"Es neesmu pret to, ka cilvēkam ir vārda brīvība. Cilvēks var izteikt savas domas un viedokli. Man patīk konstruktīva kritika, bet šeit mēs nerunājam par to. Šeit mēs runājam par to, ka kādam vienkārši šķiet, ka esmu pārāk tieva, pārāk kaulaina. Tur jau rodas kaut kas cits, un tā ir negācija."