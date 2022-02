Madara Raabe ar mīļoto atklāj, kā zināt, ka otrs cilvēks ir "īstais un vienīgais"

FOTO: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Kad viņas satiekas"

Kā zināt, ka mīļotais ir īstais? Madara Raabe un Jānis Sniedzāns teju vienā balsī atzīst, ka to nav iespējams aprakstīt, to jūt. Par to liecinot sajūtas, kad nākas pavadīt laiku vienam bez otra, abi atzīst raidījumā "Kad viņas satiekas".