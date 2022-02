Jānis: Katram jāiemācās braukt ar divriteni. Daži mācās braukt ar pieskrūvētiem ritenīšiem aizmugurē. Mums šie ritenīši bija "The Citizens". Tā mēs mēģinājām iemācīties. Konkrētāk - es kopā ar Reini. Spēlēt, uzstāties, izkopt to kā mākslu. Beigās atradām citus cilvēkus, no citiem sastāviem, kuri arī bija kopuši savu mākslu. Tagad paskat, "Citi zēni" - "The Citizens", jūs redzat, kāpēc tā. Forši, ka kāds vēl to piefiksē, bet tā nodaļa ir noslēgta.