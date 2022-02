Sesavas pagastā pieci cilvēki zaudējuši mājvietu ugunsgrēka dēļ

Patlaban vienīgais, kas sastopams pie nodegušās daudzdzīvokļu mājas, ir apjucis suns, kurš pieder vienam no nama iedzīvotājiem. Tuvumā dzīvojošā kaimiņiene Iveta stāsta, ka saimnieks dzīvnieku tur nav vienu atstājis un, ja būs nepieciešams, četrkājaini viņa paņems padzīvot pie sevis.

Pirmdienas pēcpusdienā, pamanot nākam dūmus no kaimiņu sētas, sieviete sauca glābējus, bet viņas dēls devās mājiniekiem palīdzēt.

Gāzes balonus iznešanu no degošās ēkas vietējie atstāja ugunsdzēsēju rokās, savukār Ivetas dēls no nama pirmā stāva palīdzēja izkļūt pensionārei, kurai ir ierobežotas kustības. Pārējie mājā dzīvojoši ārā spēja tikt paši.

Atbildību par notikušo mājininieki noveļ viens uz otru. Viena no versijām par notikušā cēloņiem – elektrības īssavienojums, otra – neuzmanīga smēķēšana. Viena no mājas iemītniecēm, kāda sieviete apgalvojusi, ka ugunsgrēks izcēlies no kaimiņa dzīvokļa.