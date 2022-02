Pētnieks par situāciju pie Ukrainas robežas: Latvija ir krietni drošākā pozīcijā

Eksperts par situāciju pie Ukrainas robežas stāsta: "Situācija ir jāvērtē nopietni, bet tajā pašā laikā, es domāju, galvenais no kā vajag izvairīties ir panika, jo panika rada nekonkrētību un tas visu situāciju sarežģī vēl vairāk.

Kopumā situācija ap Ukrainu, protams, ir mainīga, un šādi diplomātiskie paziņojumi ir tiešs atspoguļojums tam, cik šī situācija ir nekonkrēta. Bet es gribētu arī uzsvērt, ka NATO un tās sabiedroto rīcība it īpaši kontekstā ar vakardienas vakara un šodienas rīta paziņojumiem liecina, pirmkārt, jau par savstarpējo koordinēšanu, kas Kremlī, pavisam noteikti nepaliek nepamanīts.

Vaicājot par to, kā šī situācija varētu ietekmēt Baltijas valstis, eksperts stāsta: "No vienas puses, Latvija ir krietni drošākā pozīcijā – mēs esam ne tikai Eiropas Savienības, bet arī NATO dalībvalsts.

Un viens no spēkiem, ko Kremlis tiešākajā mērā respektē, ir tieši ASV un līdz ar to arī ASV militārā klātbūtne. No otras puses skatoties – nevar izslēgt, ka Krievija varētu apsvērt provokācijas pie robežas, tāpēc es domāju, ka