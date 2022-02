Karjeras iespējas un ilgas pēc mājām. Iemesli, kāpēc pērn pieaugusi interese par atgriešanos Latvijā

Cilvēkiem ir sarežģīti savākt to informāciju cilvēkiem saprotamā valodā. Tad tas ir viens no mūsu uzdevumiem - pasniegt to tā, lai tas būtu vienkārši. Vēl var minēt cilvēcisko faktoru, ka var būt sarežģīti uzsākt visu no jauna un sevi motivēt.