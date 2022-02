Ropažu pusē zem autoceļa aizsprostotas caurtekas dēļ applūdušas vairākas lauksaimniecības zemes

Ropažu novada Vāverkrogā pie caurtekas, kas iet zem "Latvijas Valsts ceļiem" piederoša ceļa un kuras mērķis ir aizvadīt ūdeņus no lauksaimniecības zemēm, tajā skaitā arī no karjera, kas strādā cauru gadu, jau labu laiku nepilda savu funkciju.

Vietējais lauksaimnieks Ivars Gailītis norādīja: "Lielākā problēma ir tā, ka applūst lauksaimniecības zemes, un tā vietā, lai nokrišņi, kas krīt no gaisa lietus veidā vai sniega veidā, notecētu grāvī un aiztecētu prom, tad šobrīd tā vietā no grāvja lauksaimniecības zeme uzsūc ūdeni, kas tiek pumpēts no karjera un no nokrišņiem, kas nāk."