Ņem vērā! ⟩ Vairākos reģionālos autobusu maršrutos ieviestas izmaiņas

Izmaiņas ieviestas maršrutā Rīga-Valmiera. Lai pasažieri Valmieras autoostā paspētu pārsēsties no viena maršruta autobusa citā, no šodienas autobuss no Valmieras autoostas kursēs plkst. 13.50. Līdz tas izbrauca plkst. 13.45.