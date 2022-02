Zodiaka zīmes, kuras baidās novecot

Doma par novecošanu Strēlniekā izraisa paniku, jo viņš saprot, ka arvien mazāk laika paliek dzīves baudīšanai. Šī zīme dzīvo tagadnē, jo domas par nākotni viņu biedē. Strēlniekam nepatīk uzņemties ilgstošas saistības, tādēļ kārtējā dzimšanas diena ir kā atgādinājums, ka viņš vienkārši "plūst pa straumi", nevadoties pēc kādām iecerēm vai plāniem. Lai gan pašu Strēlnieku tas nesatrauc un viņu apmierina šāda dzīves uztvere, taču apkārtējie cilvēki sagaida Strēlnieka nobriešanu - ar to šī zīme nepavisam nav apmierināta.

Dvīņi vienmēr šķiet tik bezrūpīgi un dzīvespriecīgi, jo viņi neuztraucas par lietām, kas viņus šobrīd neietekmē. Šai zīmei nepatīk prātot ne par pagātni, ne nākotni. Dvīņiem nepatīk svinēt savu dzimšanas dienu, jo svētki atgādina, ka viņi nav gatavi novecot. Pieaugšana simbolizē atbildību un upurēšanos, tādēļ Dvīņi baidās no novecošanas. Dvīņu prātā dzimšanas diena ir kā modinātājpulkstenis, kas atgādina par visu lietu mainīgo dabu.

Ūdensvīram nepatīk domāt par nākotni, jo viņam ir pietiekami daudz lietu, kas jāpaveic šodien. Patiesībā dzimšanas dienas tuvošanās var pat izraisīt paniku, jo tā liecina par faktu, ka arvien vairāk tuvojas gada beigas. Ūdensvīrs baidās dzīvot nožēlā, taču pārāk daudzu pienākumu uzņemšanās, var veicināt šīs zīmes ļaunāko baiļu piepildījumu. Ūdensvīram ir nepieciešama spēcīga atbalsta grupa, kas palīdzēs viņam izvairīties no izdegšanas.

Skorpionam nepatīk atrasties uzmanības centrā, tādēļ šī zīme dzimšanas dienu nesvin. Ja neesi tuvs Skorpiona draugs, visticamāk pat nezināsi, ka pienākusi viņa svētku diena. Skorpionu satrauc tas, ka viņš reizēm nespēj mācīties no savām kļūdām. Šī zīme pārdzīvo par to, ka nejūtas gana pieaugusi un nezina, kā dažādās situācijās rīkoties. Patiesībā Skorpionu var nomierināt ar to, ka neviens pieaugušais nezina atbildes uz visiem jautājumiem.