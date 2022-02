Nedēļas laikā Baltijas valstīs elektroenerģijas cena kritusies par 30%

Elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja līdzi cenu kritumam Ziemeļvalstīs. Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja arī par 11% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas un trīsreiz lielākas plūsmas no Krievijas, kamēr enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinājās par 10%.