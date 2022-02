Koalīcija vienojusies, ka vairākus Covid-19 ierobežojumus varētu atvieglot no 1. aprīļa

Viņš atgādina, ka drošības pasākumu mazināšanu ir sākta skolās, kurās pašlaik epidemioloģiskā situācija stabilizējas. No nākamās nedēļas kā pirmajiem būtiski atvieglojumi paredzēti bērniem - no 14.februāra skolēniem un pedagogiem, kuri kļuvuši par Covid-19 slimnieka kontaktpersonām, netiek piemēroti karantīnas nosacījumi.

"Tāpat plānots, ka no 16.februāra atvieglosim karantīnas nosacījumus arī pirmsskolās, interešu izglītību un dažādus pasākumus bērni varēs apmeklēt, neuzrādot testu rezultātus, uz bērniem neattieksies drošības zonas, kā arī viņi varēs bez ierobežojumiem doties "zaļajā" vidē," informē ministrs.

Tāpat veselības ministrs rosina no 1.marta īstenot līdz šim apjomīgāko drošības pasākumu mazināšanu, tostarp atcelt liegumu darboties pašlaik slēgtajām nozarēm, piemēram, naktsklubiem un atrakcijām, atcelt darba laika ierobežojumus un kvadrātmetru prasības pakalpojumos, atcelt ventilācijas, distanču un attālinātā darba prasības, kas paliks rekomendējošas.

Politiķis iesaka arī būtiski palielināt maksimālā apmeklētāju skaita prasību organizētos pasākumos - no 500 līdz 3000 cilvēkiem, tajos nevajadzēs reģistrēt apmeklētājus. Ierosinājums ir arī būtiski palielināt maksimālo cilvēku skaitu privātos pasākumos - iekštelpās no desmit līdz 50, ārā no 20 līdz 100 cilvēkiem -, nebūs noteikti grupu lielumi amatieru aktivitātēs, sportā, izglītībā.