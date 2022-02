Latvijā drīzumā ieradīsies karavīri un militārā tehnika. Aicina iedzīvotājus nebaidīties

Savukārt līdz martam no Lietuvas ieradīsies aptuveni 800 ASV karavīri un līdz 250 militārās tehnikas vienības.

Viņš sacīja: "Nevajag iedzīvotājiem baidīties no sava karaspēka un no sabiedroto karaspēka. Ir jābaidās no ienaidniekiem, tā kā šajā gadījumā varam būt mierīgi un droši. Kas attiecas uz tiem spēkiem, kas pašlaik ierodas Latvijā, šie jau bija iepriekš plānoti mūsu sabiedroto kontingenti.