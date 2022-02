Rīgā tiks būvēts vēl viens "Lidl" veikals

Lokālplānojuma teritorija, kas pašreiz nav apbūvēta, atrodas Mežaparka apkaimē, pie robežas ar Čiekurkalna apkaimi, tai nav tiešas funkcionālas saiknes ar vēsturisko apkaimes daļu. Piekļuve ir nodrošināta no Kokneses prospekta, Ķīšezera ielas un plānotās Mežezera ielas.

Piekļuve vieglajam transportam būs gan no Ķīšezera ielas puses, gan no Mežezera ielas, savukārt smagajam piegādes autotransportam - no Mežezera ielas.