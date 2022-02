"Izskatījās, ka negribam uzvarēt." Atskats uz Latvijas hokeja izlases olimpisko turnīru

Vairākuma karaļi ar vāju uzbrukumu

Un tas bija redzams visos mačos - nespēja kvalitatīvi pārvarēt pretinieku zonas zilo līniju. Mūsu puiši bieži vien centās zonā ieiet ar individuālo meistarību. It sevišķi tas bija manāms mačā pret slovākiem, kuri pēc vadības iegūšanas ļoti meistarīgi mācēja strādāt no otrā numura. Teju katrs latviešu mēģinājums ieiet zonā atdūrās pret "sienu", slovāki izmet ripu ārā no zonas - sāciet vēlreiz! Varbūt biežāk vajadzēja mēģināt iemest ripu zonā un pēc tam doties par to cīnīties.