Ar Covid-19 kā pamatdiagnozi slimnīcās ārstējas 627 cilvēki

Kopumā aizvadītajā diennaktī stacionēti 154 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 160.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 557 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 70 - ar smagu slimības gaitu.

No visiem 568 pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu uz 14.februāri - 156 pacienti bijuši vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 125 - no 70 līdz 79 gadiem. 88 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir vecuma grupā no 60 līdz 69, savukārt 58 pacienti ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.

Vecuma grupā no 90 līdz 99 ir bijuši 42 pacienti. Pa 28 pacientiem ir vecuma grupās no 30 līdz 39 un 40 līdz 49 gadiem. Tāpat stacionārā ar vidēju smagu slimības gaitu ārstējas 28 bērni vecuma grupā no nulles līdz deviņiem gadiem. Vismazāk stacionēto ar vidēji smagu slimības gaitu ir vecuma grupā no desmit līdz 29 gadu vecumam.

Savukārt no visiem 77 pacientiem ar smagu slimības gaitu, 22 pacienti bijuši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, 18 vecuma grupā no 60 līdz 69, bet 18 no 80 līdz 89 gadiem. Astoņi pacienti ir vecuma grupā no 50 līdz 59, pieci 40 līdz 49, bet trīs pacienti ir vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Vien trīs pacienti ar smagu slimības gaitu ir pacienti vecuma grupā līdz 39 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 105 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 12 inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4179 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 6926 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikts 24 001 Covid-19 izmeklējums, un 46,3% no tiem bijuši pozitīvi.