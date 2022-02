Aizsardzības ministrija bieži saņem informāciju par viltus profiliem, kuros Artis Pabriks redzams ASV bruņoto spēku formas tērpā

Zinot, kādi ir ministra oficiālie konti, par viltvāržiem ziņojuši gan AM partneri un kolēģi citās valstīs, gan sociālo tīklu lietotāji, kuri nonākuši kontaktā ar viltvāržiem.

Daudzos gadījumos ministra publicitātes attēli tiek pārveidoti, arvien biežāk tiek izmantotas foto montāžas, kurās redzams ASV bruņoto spēku formas tērps. Tas liek pieņemt, ka vismaz daži no šiem profiliem var tikt uztverti kā centieni mērķtiecīgi diskreditēt gan Latvijas, gan ASV aizsardzības nozari, vērtē AM.

AM ir veikusi "konkrētus soļus, lai ar mums pieejamajiem resursiem uzlabotu situāciju". Visi ministra konti sociālajās platformās ir oficiāli apstiprināti un atpazīstami pēc zilās krāsas nozīmītes - bieži vien tas palīdz cilvēkiem daudz ātrāk saprast, ka ar viņiem sazinājies krāpnieks. Visa AM rīcībā esošo informāciju par šādiem kontiem tiek apkopota, kā arī par tiem ziņots "Facebook" noteiktajā kārtībā.

AM pauda cerību, ka "Facebook" pievērsīs papildus uzmanību lietotāju drošībai savās platformās un par prioritāti uzskatīs iespēju attīstīt rīkus, kas ļautu atbilstoši izvērtēt un apturēt viltus kontu darbību.

Krāpnieki uzdevās par 56 gadus vecu vīrieti no Vašingtonas, kuram esot 17 gadus veca meita Helēna. Viņš esot karavīrs un atrodoties bruņoto spēku bāzē Rakā, Sīrijā.

Vēlāk krāpnieki sarakstes laikā no sievietes izmānījuši naudu, kas it kā bijusi vajadzīga lidmašīnas biļetēm un ārstēšanās izdevumiem. Divarpus gadu laikā krāpnieki ar viltus profila palīdzību no sievietes izvilinājuši aptuveni 95 000 eiro.