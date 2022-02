FOTO ⟩ Vācijas un Latvijas prezidenti apmeklē "Rail Baltica" topošo Centrālo mezglu Rīgā

"Rail Baltica" apmeklējums bija daļa no prezidenta Šteinmeiera kunga plašākas divu dienu vizītes Rīgā.

Vizītes laikā prezidentus un viesus uzrunāja "Rail Baltica" kopuzņēmuma RB Rail AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Agnis Driksna un "DB Engineering & Consulting GmbH" Baltijas valstu izpilddirektors Burhans Erkans.

Šobrīd strādājam ar vairāk nekā 200 Baltijas un 50 uzņēmumiem no pārējām ES valstīm, tostarp ar 7 partneriem no Vācijas," pastāstīja RB Rail AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Agnis Driksna.