"Daudziem cilvēkiem ir panika." Uz Rīgu atbraukušie ukraiņi par situāciju Kijevā

Otrdien, 15. februārī, Rīgā no Kijevas ieradās papildreiss. Lidsabiedrība "airBaltic" skaidroja, ka to bija nepieciešams nodrošināt pasažieru lielā pieprasījuma dēļ. Latvijas Radio lidsabiedrībā noskaidroja, ka otrdien ar reisu no Kijevas uz Rīgu ieradās 66 pasažieri.