Video ⟩ Kids, Kjūbans un apskatnieki slavē Bertāna pirmo spēli Dalasas komandā

"Mēs veidojam daudz trīspunktu metienu no laukuma stūriem, un saistībā ar to Dāvja sniegumam vajadzētu būt patiešām labam," teica "Mavericks" īpašnieks, atgādinot, ka pat sliktā gadā Bertāns trāpa 57% no stūra metieniem un četros no pēdējiem gadiem viņa rezultativitāte metienos no stūra pārsniegusi 56%.