Linda Mūrniece atklāj savu skaudro attiecību pieredzi ar vīriešiem - aprēķinātājiem

Mūrniece, kura ir trīs reizes precējusies un šķīrusies un par savu attiecību pieredzi publiski runājusi sociālajos tīklos, raidījumā atklāj, ka saskārusies arī ar aprēķinātājiem. "[Viņi] mēģina imitēt attiecības un mēģina izlikties, ka tās varētu būt attiecības. Vismaz es to ļoti ātri pamanu un, protams, saprotu, ka man tas noteikti nav vajadzīgs," atklāj Mūrniece.

"Cilvēks, kuram bērnībā pietrūkst mīlestības un uzmanības, viņš to meklē droši vien vēlāk. (..) Droši vien es pati mēģinu atrast tādas attiecības, kur man pietiks tās mīlestības un rūpju, kas man kādreiz nav bijis. Un, jā, es esmu no tiem cilvēkiem, kurš ir gatavs gana ilgi meklēt pareizās attiecības un atteikties no surogātattiecībām."