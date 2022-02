Krievijas spēku izvietojums liecina par pilnīgu gatavību uzbrukumam, norāda Lietuvas armijas komandieris

Pēc viņa teiktā, par to liecina arī pret Ukrainu veiktie kiberuzbrukumi, savukārt militāro vienību pārdislocēšanu pašā Krievijā var vērtēt tikai kā vienu no manevriem, kura mērķis ir slēpt galveno nodomu.

Gaisa desanta, jūras desanta vienības faktiski atrodas izejas punktos, rajonos, no kurienes varētu sākties operācija, desants no jūras, no lidmašīnām, no helikopteriem, es runāju par personālu, tehniku, bruņojumu, rezervēm, atbalsta vienībām," viņš stāstījis.