"Jāklausās neķītros komentāros no vīriešiem gados." Mūziķe Zelma par seksismu Latvijas mūzikas industrijā

Publicējam fragmentu no intervijas.

Bet to atšķirību just var ļoti labi. Ka ir vīrieši, ar kuriem šī komunikācija ir cieņpilna, tu jūties ērti un jūti, ka esi profesionāļu vidē. Un tad ir pretstats – tu jūties neērti, vīrieši pret tevi izturas ne līdz galam ar cieņu. Es domāju, ka viņi to pat tā nejūt.