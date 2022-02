VIDEO ⟩ "Viņš ir "norakstīts". Visticamāk, nekad neiekļausies sabiedrībā." Brīdina par potenciāli nelikumīgu piedāvājumu iegādāties pērtiķi

"Tas ir parastā kalitrika mazulis, kuram būtu jāatrodas pie vecākiem. Viņš ir izņemts no ģimenes. Kalitriksi, kā ļoti daudzi dzīvnieki, ir sabiedriski dzīvnieki, kuri mazuļus audzina ilgi. Ja šis mazulis izņemts no ģimenes, nav zināms, kā šis cilvēks iedomājas par viņu rūpēties: kā baro, kādā temperatūrā un apgaismojumā tur? Pārdod to par milzīgu summu citam cilvēkam, kurš maz ticams zinās, kā parūpēties par šo dzīvnieku.