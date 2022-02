VIDEO ⟩ Dagdas iedzīvotāji nonākuši izmisumā - par apkuri jāmaksā gandrīz 700 eiro

Zem apkures pozīcijas namam izrakstītajos rēķinos slēpjas maksa par elektrību. Šis ir vienīgais dzīvojamais nams Dagdā, iespējams, unikāls Latvijā, jo to apkurina ar šobrīd tik dārgo elektrību. Padomju laikā Daugavpils ielas 17. namu cēla kā dzīvojamo fondu elektriķiem, kuri strādāja valsts elektroapgādes uzņēmumā. Kopš pirmsākumiem māja sildīta no blakus esošās, šobrīd AS “Sadales tīkls” (ST) infrastruktūras. ST izrakstījis vienu kopējo rēķinu mājas apsaimniekotājam SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (DKS), pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas, savukārt, bezkaislīgi to sadalījis uz dzīvokļu skaitu un izsūtījis rēķinus iedzīvotājiem.