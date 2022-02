"Tas nav normāli!" Daugaviņš asi kritizē Latvijas olimpiskajiem atlētiem nodrošinātos apstākļus

"Rūgtums palicis par apstākļiem, kādos ceļojām uz Pekinu. Nezinu, kurš par to bija atbildīgs, taču normāli tas nebija.

"Manuprāt, uz četrgades lielāko sporta notikumu Latvijas labākie sportisti un visa olimpiskā delegācija bija pelnījusi lidot ar čarterreisu. Nekas jauns nav jāizdomā, Rīgas "Dinamo" hokejisti tā ceļo regulāri. Ir viena pietura degvielas uzpildīšanai un komandai pat nav jākāpj ārā no lidmašīnas. Atbraucot no klubiem, mēs dzīvojām burbulī, nesatikām ģimenes, ievērojām piesardzību, taču lidmašīnā uz Helsinkiem lidojām kopā ar cilvēkiem, kuri neesmu drošs, ka bija testēti un bija veseli. Tas nav normāli! Pieļauju, ka gan Andris Džeriņš, gan Rodrigo Ābols inficējās tieši lidojuma laikā. "airBaltic" ir nacionālā aviosabiedrība, kurā gadu no gada tiek ieguldīti milzu līdzekļi, bet uz Ķīnu mēs lidojām šādi," sarūgtināts ir Daugaviņš.