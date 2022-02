"Nedošu vēstuli, kamēr nesamaksāsiet 56 centus!" Kas notiek, ja pastmarkas nomināls ir mazāks par nepieciešamo?

Raidījuma skatītāja Biruta uz aploksnes uzlīmēja marku viena eiro vērtībā nepieciešamo 1,20 eiro vietā. Kundzei, kurai ir kustību traucējumi, pašai nav iespēju tikt līdz pasta nodaļai, tāpēc vēstuli uzticējusi paziņai, kura to iemetusi pastkastītē. Liels bijis pārsteigums, pēc kāda laika pie durvīm ieraugot pastnieku ar savu sūtīto vēstuli rokās.

Kundze bijusi pārsteigta gan par to, ka par atpakaļ atgādāto vēstuli jāmaksā 56 centi, gan arī par to, ka pastnieks atteicies pieņemt no markas vērtības iztrūkstošos 20 centus.