Foto ⟩ Somijas hokejisti finālā pieveic KOK un kļūst par olimpiskajiem čempioniem

Vēl pēc piecām minūtēm arī Somijas hokejisti tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču pēc vairākām labām vārtu gūšanas iespējām neizdevās panākt neizšķirtu. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē somiem izdevās pretuzbrukumus, taču Bjorninens izvēlējās atdot vēl vienu piespēli nevis mest pa vārtiem no teicamas pozīcijas un vārti netika gūti.

Otrā perioda ievadā somi sāka veidot pozicionālu uzbrukumu, un ar negaidītu metienu no tālas distances neizšķirtu panāca Ville Poka.

Pēc ielaistajiem vārtiem KOK apdraudēja Hari Sateri sargātos vārtus, bet pēc neveiksmīgas piespēles pretuzbrukumā devās somi un KOK no vēl vieniem zaudētiem vārtiem glāba Fedotovs, kurš izslidoja tālu no vārtiem un izraidīja ripu no aizsardzības zonas.