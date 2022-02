Greizsirdīgākās horoskopa zīmes

Lai gan Vēzis ļoti bieži izjūt greizsirdību, taču atšķirībā no Skorpiona viņš to lieliski prot slēpt. Šī zīme ir slēpšanās meistars, un apkārtējie, visticamāk, nenojautīs īstās Vēža sajūtas. Gadījumā, ja Vēzis izlems parādīt savas patiesās emocijas, gatavojies īstam šovam - garlaicīgi noteikti nebūs.

Lauva ir vismīlošākā un kaislīgākā horoskopa zīme. Šī zīme neuztraucas par to, ja kaut kas neiet tā kā plānots. Greizsirdība iemājo tad, kad Lauvas partneris uzmanību pievērš kādam citam. Šai zīmei ir nepieciešama nedalīta uzmanība no apkārtējiem cilvēkiem. Ja viņa to nesaņem, greizsirdība ir garantēta.