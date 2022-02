ASV izlūkdienesti paziņo, ka Krievijas armijai dota pavēle par uzbrukumu Ukrainai

Izlūkošanas informācija par pavēli taktiskajiem komandieriem un izlūkdienestiem ir viens no vairākiem indikatoriem, kam ASV pievērš uzmanību, lai novērtētu, vai Krievijas gatavošanās iespējamajam iebrukumam ir nonākusi pēdējā fāzē.

Krievijas spēku koncentrācija pie Ukrainas robežas ir ļoti neparasta, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ASV uzskata – Krievija ir gatava uzbrukt. Šādu informāciju pavēstīja ASV amatpersona.

Atsaucoties uz ASV izlūkdienestu informāciju, pie Ukrainas robežas šobrīd ir 120 no pavisam aptuveni 160 Krievijas bataljonu taktiskajām grupām.

Tās ir izvietotas aptuveni 60 kilometru attālumā no robežas. Lai gan šis skaitlis veido 75% no Krievijas galvenajām kaujas vienībām, tas ir mazāk nekā puse no kopējā Krievijas armijas karavīru skaita.