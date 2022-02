LVĢMC izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu Kurzemē par stipru lietu, pārējā valstī - par snigšanu

Laikapstākļus nosaka spēcīgs ciklons, tā centrs no Zviedrijas dienvidiem virzās uz Baltijas jūru. Atmosfēras spiediens Latvijā pazeminās, agrā rītā tas ir no 981 hektopaskāla Kurzemes rietumos līdz 994 hektopaskāliem Latgalē (jūras līmenī).

Vidzemes pusē ap plkst.6.30 pa valsts galvenajiem autoceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Siguldas šosejas posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem.

Latgales pusē apgrūtināta braukšana ir pa Daugavpils šoseju posmā no Saulkalnes līdz Izvaldai, pa Daugavpils apvedceļu visā garumā, pa Rēzeknes šoseju no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī pa autoceļu Jēkabpils-Terehova no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Savukārt uz rietumiem no Rīgas braukšana ir apgrūtināta Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Kaģiem un Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Starzdes līdz Usmai.