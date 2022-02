"Es Esmu Mēs" ⟩ "Pa dienu man bija normāls tētis, bet naktīs..." Bērnības trauma, kas vienmēr guls uz pleciem. Ilonas pieredze

"Kad sāku iet skolā, sāku saprast ka man tas nepatīk, taču biju pieradusi, ka tas tā notiek. Pa dienu man bija normāls tētis, bet naktīs... Klausījos no savas istabas, kā cauri visam dzīvoklim iet smagi, lēni soļi. Es centos aizmigt tik cieši, lai nepamostos, taču viņš atnāca, paņēma mani, aiznesa uz savu istabu un lika sevi apmierināt, pēc tam izģērbties pilnīgi kailai un uzgulties virsū, viņš mani piespieda sev klāt un gulēja, es klusi lūdzos, lai mani atlaiž, raudāju, bet viņš nereaģēja," savās skaudrajās bērnības atmiņās dalās Ilona.

"Cilvēki, kas bija man tuvi un mīļi, mani neglāba. Tagad, kad esmu pieaugusi, man ir skaidrs, ka mans vectēvs un tēva brālis to zināja, jo nereti ienāca istabā no rīta, kad gulēju tur pilnīgi kaila...

Bija reize, kad viņš man lika skatīties pornogrāfisku žurnālu - izglītoja mani... Un lika darīt to, ko tur redzēju, orāli apmierināt! Neparakstījos uz to, tas viņu sadusmoja, tajā brīdī sapratu, ka man naktīs ir jātiek prom no turienes!" norāda Ilona.